Sterownik NVIDIA Game Ready dedykowany Call of Duty: WWII

Nowy sterownik, dostępny na stronie producenta zawiera również optymalizacje dla gier Wolfenstein II: The New Colossus (Vulkan) oraz Need for Speed: Payback.

Sterowniki Game Ready są udostępniane najpóźniej w dniu oficjalnej premiery gry i zapewniają jak najlepsze wrażenia płynące z rozgrywki. Inżynierowie firmy NVIDIA nieustannie pracują nad optymalizacją sterowników, aby umożliwić graczom korzystającym z kart GeForce jak największą wydajność i jakość zabawy. Poza tym każdy sterownik Game Ready posiada certyfikat zgodności WHQL wydawany przez firmę Microsoft.