Sterowniki GeForce Game Ready

Nowy sterownik wyróżniają trzy cechy stanowiące o walorach programu Game Ready Driver:

optymalne działanie kluczowych gier w dniu ich premiery

wsparcie dla ważnych zmian, które wprowadzają aktualizacje DLC oraz łatki, w już wydanych grach

płynne działanie gier VR

Optymalizacje dla gry Prey

Nowy sterownik zdecydowanie docenią fani gry Prey. Jest on udostępniony jeszcze przed oficjalną premierą gry i zapewnia jak najlepsze wrażenia płynące z rozgrywki. Inżynierowie firmy NVIDIA nieustannie pracują nad optymalizacją sterowników Game Ready, aby umożliwić graczom korzystającym z kart GeForce jak największą wydajność i jakość zabawy. Poza tym każdy sterownik Game Ready posiada certyfikat zgodności WHQL wydawany przez firmę Microsoft.

Optymalna wydajność na każdym etapie rozwoju gry

Sterowniki Game Ready mają na celu wspierać wszystkie ważne zmiany w grach, co oznacza że są one nieustannie ulepszane pod kątem danego tytułu. Ponieważ gry ewoluują dzięki zmianom wprowadzanym przez łatki i aktualizacje DLC, to sterowniki również muszą być usprawniane. Optymalizacje dla majowej aktualizacji gry Gears of War 4 to doskonały przykład wsparcia firmy NVIDIA tytułów, które zadebiutowały na rynku jakiś czas temu.

Optymalizacje są kluczowe dla gier VR

Battlezone jest grą stworzoną z myślą o wykorzystaniu gogli wirtualnej rzeczywistości i to kolejny przykład korzyści z wykorzystania sterownika Game Ready. Zapewnienie jak najlepszej jakości w dniu premiery gry jest bardzo ważne, ale w przypadku tytułów wykorzystujących wirtualną rzeczywistość to priorytet. Jakiekolwiek błędy mogą negatywnie wpłynąć na immersję i zepsuć wrażenia płynące z rozgrywki w świecie VR. Sterowniki Game Ready od dawna dbają o najlepszą jakość zabawy optymalizując wydajność i obniżając opóźnienia, co jest szczególnie ważne w przypadku gier stworzonych dla środowiska wirtualnej rzeczywistości.