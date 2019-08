Steve Wozniak szczerze o Apple

Choć Steve Wozniak, jeden z głównych założycieli Apple, opuścił tę firmę w 1985 roku, wciąż jest z nią kojarzony. Mimo że z dawnymi kolegami nadal łączą go dobre relacje, Wozniak nie obawia się szczerze wypowiadać na temat obecnej sytuacji firmy z Cupertino. W wywiadzie opublikowanym wczoraj (28 sierpnia br.) w serwisie Bloomberg Wozniak stwierdził, że chociaż koncern jest na tyle bogaty, że zbyt szybko nie upadnie, powinien pomyśleć o rozdrobnieniu swojej struktury na mniejsze oddziały: – Chciałbym, żeby Apple się podzielił, stworzył niezależne oddziały w różnych, odległych od siebie miejscach i pozwolił im działać niezależnie, tak jak zrobił to Hewlett Packard – mówił. Jego zdaniem przyczyniłoby się to do wzrostu kreatywności inżynierów i dało im większą wolność.



Sam z powodu braku swobody zdecydował się w pewnym momencie odejść z Apple'a. Nie chodziło o kulturę pracy, która jego zdaniem wciąż stoi na wysokim poziomie, ale po prostu możliwość przychodzenia do firmy nawet w środku nocy, jeśli wtedy przyszedłby mu do głowy ciekawy pomysł.

Wozniak wypowiedział się też na temat rosnącej roli technologii. – Myślę, że zaawansowane technologie stały się zbyt znaczące w naszym życiu i odebrały nam swobodę wyboru. Trudno teraz od nich uciec – stwierdził.

fot. Gage Skidmore/Wikipedia