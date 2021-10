Straż graniczna w Egipcie zatrzymała robota-artystkę Ai-Dę

Skandal dyplomatyczny z AI w tle

Pierwsza na świecie humanoidalna artystka kierowana sztuczną inteligencją została zatrzymana w urzędzie celnym. Wraz ze stworzoną przez siebie rzeźbą została wysłana w specjalistycznych skrzyniach drogą lotniczą do Kairu. Miała wziąć udział w wystawie Forever Is Now, odbywającej się w Wielkiej Piramidzie, na której po raz pierwszy zaplanowano pokaz sztuki współczesnej.

Z powodu dwóch kamer w oczach, które służą Ai-Dzie do rozpoznawania ludzkich rysów, a także malowania i rysowania, robot został posądzony o szpiegostwo i wraz ze swoimi rzeźbami przetrzymywany przez służby celne przez 10 dni, wywołując zamieszanie dyplomatyczne. Sprawę rozwiązała interwencja ambasadora Wielkiej Brytanii. Artystka o ciemnych włosach, silikonowej skórze i drukowanych w technologii 3D zębach i dziąsłach, została ostatecznie puszczona wolno.

fot. www.ai-darobot.com