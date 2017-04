Streetboardy Kawasaki dostępne w Polsce

Dwukołowe pojazdy elektryczne KX-ST 10.1 i KX-ST 14.0 na tle innych deskorolek wyróżnia przede wszystkim zastosowanie rączki poprawiającej stabilność i komfort jazdy, a także solidna konstrukcja i szybki, wynoszący maksymalnie 3 godziny, czas ładowania baterii. Antypoślizgowe pedały zapewniają wysoką przyczepność, a wygodna kierownica łatwe sterowanie i zachowanie równowagi podczas jazdy.

Nowe pojazdy Kawasaki, dzięki zastosowaniu nowoczesnych żyroskopów, zespołów czujników i procesorów o dużej mocy obliczeniowej zapewniają samoczynną stabilizację podczas poruszania się i są niemal niewywrotne. Łatwo pokonują nawet 30-stopniowe wzniesienia.

W obu modelach wysokość ustawienia rączki można dostosować do indywidualnych potrzeb. Obydwa modele wyposażone są w unikatowe na polskim rynku, pompowane koła przystosowane do jazdy po nierównych powierzchniach. Dzięki normie szczelności IP54 Streetboardy Kawasaki są odporne na kurz i zachlapania. Dodajmy także, że urządzeń nie uruchomi nikt postronny, ponieważ włącza się je i wyłącza specjalnym, dołączonym do zestawu pilotem.

Kawasaki Streetboard Kx-St10.1

Kawasaki Streetboard KX-ST10.1 jest napędzany dwoma silnikami o łącznej mocy 700 W. Na naładowanej do pełna baterii 4400mAh, której poziom wskazują lampy LED, można przejechać nawet do 25 km i rozpędzić się aż do 25 km/h. Dzięki podświetleniu ze Streetboardu można korzystać również w nocy. Urządzenie jest wyposażone w pompowane 10.1-calowe koła. Zapewnia to wyjątkową amortyzację i wygodniejszą jazdę dostosowaną do różnych rodzajów dróg.

Kawasaki Streetboard KXST10.1 waży zaledwie 13,5 kg, a po złożeniu kierownicy daje się wygodnie przetransportować autem.

Streetboard Kawasaki KXST10.1 kosztuje 1999 złotych.