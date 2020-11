Strzeż się Big Sura

Jeffrey Paul, mieszkający w Berlinie haker i badacz zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, opublikował tekst poświęcony zagrożeniom związanym z wykorzystywaniem urządzeń koncernu Apple – a zwłaszcza najnowszych maszyn z procesorami M1.

Paul informuje, że współczesne komputery z systemem macOS rejestrują aktywność użytkowników nawet wtedy, gdy ci wykonują czynności na pozór tak mało warte uwagi, jak edycja tekstu albo używanie czytnika e-booków. System operacyjny wysyła do Apple'a unikatowy identyfikator (hasz, skrót) każdego uruchamianego programu wraz z danymi komputera. Mechanizm taki jest prawie niewidoczny, ponieważ nie uruchamia się podczas pracy w trybie offline, jednak 12 listopada dało się zauważyć jego działanie. Serwery koncernu z Cupertino pracowały z jakichś powodów wolniej niż zwykle, a użytkownicy maków zaczęli zgłaszać problemy z działaniem ich własnych maszyn. Nawiasem mówiąc, autorem jednego z raportów był polski członek społeczności Pythona, Lukasz Langa.

I am currently unable to work because macOS sends hashes of every opened executable to some server of theirs and when `trustd` and `syspolicyd` are unable to do so, the entire operating system grinds to a halt.



I'm typing this from my phone since the Mac is effectively frozen. pic.twitter.com/dWrjyuiXpQ