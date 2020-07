Strzeż się fake newsów na Facebooku

Łatwiejsze wykrywanie fake newsów

Facebook zaczął współpracować z brytyjską witryną Full Fact. Ma ona pomóc w walce z dezinformacją. Jej działanie obejmie użytkowników w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Full Fact to organizacja charytatywna, która sprawdza i koryguje newsy zgłaszane w wiadomościach. W przypadku WhatsAppa, aplikacji należącej do Facebooka, byłoby to trudne, ponieważ korzysta ona z szyfrowania całościowego, co oznacza, że tylko komunikujący się użytkownicy mogą odczytać wiadomości. Trudno zatem śledzić newsy wymieniane na czatach.

Jednak sam Facebook jest witryną otwartą. Treści publikowane w tym serwisie są na ogół udostępniane publicznie. To im będą się przyglądać badacze z Full Fact, by wyłapywać fałszywe informacje.

Zastanów się i sprawdź

Facebook i inne platformy mediów społecznościowych mają swoje zasady postępowania z fałszywymi informacjami. Najczęściej usuwają one posty upokarzające lub rozpowszechniające nieprawdziwe wiadomości. Twitter natomiast dodaje specjalne oznaczenie do takich informacji.

Teraz Facebook dodatkowo podjął współpracę z Full Fact i uruchomił nową edukacyjną stronę internetową. Rozpoczął także kampanię społeczną, w której użytkownicy mogą się nauczyć, jak rozpoznawać nieprawdziwe treści. Ważne są trzy pytania, które należy sobie zadać przed udostępnieniem czegokolwiek w mediach społecznościowych: Skąd pochodzi treść? Czego brakuje? Co czujesz?

Facebook zapewnia też, że usuwa posty, które promują wszelkie fałszywe informacje. Wprowadził także nową funkcję, która powiadomi użytkowników, jeśli udostępnią artykuł zawierający nieaktualne już treści.

fot. Facebook