Studenci nie wiedzą, czym są pliki i foldery w komputerze

Katalogi do kosza?

Pliki, katalogi (systemy plików) i foldery, jak wiele innych koncepcji komputerowych, zostały przeniesione do świata cyfrowego ze świata rzeczywistego. Świetnym przykładem jest kosz, do którego trafiają usunięte zasoby. To nic innego jak wirtualna wersja kosza na śmieci, jakim posługujemy się w prawdziwym życiu. Ponieważ jednak kosze na śmieci są nadal używane, pojęcie to nie jest obce najmłodszym użytkownikom internetu.

Nieco inaczej jest z plikami, katalogami i folderami. Monica Chin, dziennikarka serwisu The Verge, po wielu rozmowach z nauczycielami akademickimi, doszła do wniosku, że współcześni studenci nie do końca rozumieją te pojęcia, a często nawet ich nie znają. Dlaczego? Z pewnością ma to związek z tym, że dziś każdy wyobrażalny interfejs użytkownika zawiera funkcję wyszukiwania. Najmłodsze pokolenia nigdy więc nie potrzebowały folderów ani katalogów do swojej pracy.

fot. Viktor Von – Pixabay