Czy ekscytuje Cię termin „gamedev" i oczami wyobraźni oglądasz własna karierę w tej branży? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo pojawia się niepowtarzalna okazja, aby zgłębić to oraz inne zagadnienia związane z projektowaniem oprogramowania. Lada moment rozpocznie się bowiem 16. Studencki Festiwal Informatyczny.

W ciągu trzech dni masz szansę zapoznać się z tajnikami interesujących Cię dziedzin informatyki. O tym, jak zarabiać na grach HTML5 przy wykorzystaniu Web Monetization API opowie Andrzej Mazur. Jeśli zastanawia Cię, czy multiplatformowe aplikacje mobilne w silniku do gier mają sens, możesz posłuchać, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Filip Loster. A może poszukiwanie różnic między shaderem wierzchołków a shaderem fragmentów spędza Ci sen z powiek? Łukasz Ściga wszystko Ci wyjaśni. Oprócz tego zajmiemy się problemem determinizmu w grach, o którym opowie Konrad Klocek. Tematykę XR w codzienności i przemyśle omówi Andrzej Koziński. Jest zatem w czym wybierać.

Ale przecież nie tylko projektowaniem gier żyje człowiek. Pozostałe zaplanowane wykłady są podzielone na ścieżki tematyczne: web development, software development, bezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, IT w kosmosie. Wybierając dowolną spośród nich spotkasz uznanego specjalistę. Oprócz tego odbędą się warsztaty, w czasie których praktycy podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami i pomogą Ci w rozwinięciu własnych umiejętności. Zajęcia różnią się poziomem zaawansowania – od podstawowych i bardziej wprowadzających po koncentrujące się na wybranym, konkretnym technicznym problemie.

Co ważne, udział w SFI jest darmowy i nie wymaga rejestracji. Zaproszenie do wzięcia udziału w festiwalu nie jest skierowane wyłącznie do studentów. Wszystkie osoby zainteresowane informatyką są mile widziane.

Określenie „Studencki" odnosi się do organizatorów wydarzenia – studentów należących do kół naukowych czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Efektem ich współpracy jest organizowana już po raz szesnasty konferencja.

Oprócz części merytorycznej na uczestników czekają konkursy z nagrodami. Warto uczestniczyć w wykładach i wziąć w nich udział, by oprócz wiedzy zgarnąć interesujące drobiazgi.

Jeśli nie możesz się już doczekać samego festiwalu, koniecznie wysłuchaj podcastów SFI. Kilka słów na temat gamedevu usłyszysz m.in. od: Thiago Klafke, Klaudii Dobrogowskiej, Macieja Dąbrowskiego, Andrzeja Mazura oraz Konrada Adamczewskiego. Zapis znajdziesz naj stronie sfi.pl/pl/edycje/podcast/ oraz na playliście s.sfi.pl/playlista-gamedev.

fot. Studencki Festiwal Informatyczny (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński)