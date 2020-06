Stuknij w iPhone'a i działaj

Nowe funkcje

W systemie iOS 14 nacisk położono na możliwość szybkiej obsługi wybranych funkcji. Specjaliści z Apple'a postanowili wprowadzić kilka nowych opcji w iPhone'ach. Jedną z nich są aktywne plecki. Od teraz postukiwanie w tył aparatu z iOS-em 14 sprawi, że użytkownicy od razu dostaną się do wybranych opcji.

Nowy sposób docierania do niektórych ustawień iPhone'a można dostosować w sekcji Dotyk. Testerzy, którzy już dysponują systemem iOS 14, mogą wybrać w funkcjach dotykowych dwa rodzaje gestów: dwu- i trzykrotne stuknięcie. Puknięcie w tył iPhone'a przeniesie użytkownika do wybranych funkcji, np. manipulowania głośnością, robienia zrzutu ekranu lub połączenia z Siri.

Puk, puk, ale nie wszędzie

Funkcja stukania w plecki iPhone'a z systemem iOS 14 w celu skorzystania z ustalonych opcji nie jest jednak dostępna na każdym urządzeniu – działa w modelach iPhoneX i nowszych. Być może w późniejszym terminie zostanie wprowadzona także w starszych urządzeniach.

Apple nie opublikował też pełnej listy komend wywoływanych poprzez stukanie w obudowę. Na pewno będą to dobrze znane, podstawowe zadania, do tej pory przypisywane innym gestom lub skrótom, czyli wspomniane edytowanie głośności lub łączenie z Siri, ale też odtwarzanie muzyki i dostęp do Centrum Powiadomień.

Aby uruchomić obsługę „Back Tap", trzeba wejść do ustawień iPhone'a, wybrać Dostępność/Dotyk i tam odszukać nową funkcję. Następnym krokiem jest określenie, jakie reakcja ma wywołać podwójne i potrójne stuknięcie.

Wersja deweloperska iOS-a 14 jest już możliwa do pobrania. Publiczna wersja beta planowana jest na lipiec, a ostateczna wersja stabilna wypuszczona zostanie prawdopodobnie we wrześniu br.

fot. Twitter, YouTube