Stwórz sobie hasło rzucając kośćmi

Klucz zabezpieczeń

Zestaw DiceKeys to gadżet, który trafił niedawno na Crowdsupply. Składa się on z 25 kostek, na których nadrukowano nie oczka oznaczające wyrzuconą wartość, a kombinacje symboli do stworzenia silnego hasła zabezpieczającego np. komputer czy konto mailowe. Według twórcy pudełko z kośćmi pozwala na tyle kombinacji symboli, ile jest atomów w czterech lub pięciu tysiącach układów słonecznych!

Unikatowy dodatek

W każdym plastikowym pudełku umieszczono kości tworzące razem unikatowe kombinacje. Twórca, Stuart Schechter, informatyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, obmyślił prosty zestaw do fizycznego generowania pojedynczego superbezpiecznego klucza, aby zlikwidować konieczność logowań dwuetapowych. Zestaw DiceKeys to gadżet, który może służyć jako podstawa do tworzenia wszystkich najważniejszych haseł. Są one na tyle skomplikowane, że nie trzeba ich zmieniać przez lata.

Kostka w grze

Gadżet wygląda jak zestaw do gry w Boggle. Oprócz pudełka z kośćmi twórca oferuje aplikację internetową do skanowania wyniku rzutu kostką. Dzięki niej zamiast przepisywać skomplikowane hasło, po prostu zeskanujemy je i przekopiujemy do wybranego miejsca.

Po potrząśnięciu kośćmi w załączonej torbie, użytkownik wrzuca je do plastikowego pudełka, a następnie zatrzaskuje wieczko, aby trwale zablokować układ kostek i skanuje pudełko z kośćmi za pomocą aplikacji DiceKeys. Zestaw ten tworzy wysoce losowy, matematycznie niemożliwy do odgadnięcia klucz. Pudełko z kostkami ma służyć jako stały klucz offline do tworzenia i odświeżania hasła głównego, klucza kryptograficznego czy tokena U2F, jeśli ten zostanie zgubiony, zapomniany lub uszkodzony.

Gadżet można kupić za 25 dolarów.

fot. Stuart Schechter