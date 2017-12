Styczniowa oferta Games with Gold

Z Games with Gold posiadacze abonamentu Xbox Live Gold otrzymują w ciągu roku 48 dodatkowych gier, po dwie miesięcznie na konsole Xbox One i Xbox 360. Wraz z wprowadzeniem usługi wstecznej kompatybilności, wszystkie tytuły udostępnione w programie na konsolę Xbox 360 działają jednocześnie na Xbox One - tym samym podwajając ofertę dla jej posiadaczy.



Uruchamianie gier Xbox 360 z płyt lub wersji cyfrowych na Xbox One jest bezpłatne i nie wymaga ponownego zakupu gier. Na Xbox One dostępna jest również funkcja zakupu gier na konsolę Xbox 360 we wstecznej kompatybilności bezpośrednio z konsoli. Z jednego abonamentu Gold można skorzystać jednocześnie na konsoli Xbox 360 i na Xbox One, w ramach tego samego konta.

W styczniowej ofercie Games with Gold znajdą się: