Super UHD 4K w Polsce - ceny od 6 999 zł

Oprócz nowej matrycy linie na 2017 rok wyposażono w takie technologie jak Active HDR obsługującą format Dolby Vision, HDR 10 oraz Bilion Rich Colors udoskonalającą paletę kolorów, system audio opracowany przez Harman/Kardon oraz najnowszą wersję platformy Smart TV - webOS 3.5.



W skład linii Super UHD 4K wchodzą serie SJ800, SJ801, SJ850, SJ950 w rozmiarach 55", 65", 75" i 86".

Nano Cell

Nazwa Nano Cell pochodzi od materiału zawierającego absorbujące światło nano cząsteczki o średnicy ok.1 nm, które zastosowano w filtrze barwnym najnowszych matryc LG. Panel z nano kropkami pozwala na ekstremalnie dokładne odwzorowanie kolorów przy jednoczesnej poprawie widoczności pod różnymi kątami widzenia. Dla przykładu, osoby siedzące pod kątem 60 stopni nie dostrzegą różnic w odwzorowaniu kolorów na matrycy Nano Cell w porównaniu z tymi, którzy siedzą naprzeciwko telewizora. Dzięki temu ekrany wykonane w tej technologii można z powodzeniem produkować w bardzo dużych przekątnych i z możliwością wyświetlenia wysokich rozdzielczości.



Dodatkowo, położono większy nacisk na filtrowanie kolorów podstawowych, dzięki czemu wyświetlany obraz bardzo zbliżył się do tego, który stworzyli twórcy. Dla przykładu, kolor zielony na ekranach konwencjonalnych telewizorów może zawierać domieszkę fal świetlnych o innych długościach, przez co staje się wyblakły i nabiera żółtawych lub turkusowych odcieni. Wyjątkowa precyzja odwzorowania barw przez najnowsze telewizory LG Super UHD została potwierdzona certyfikatem VDE wydanym przez niezależny Instytut Badań i Certyfikacji urządzeń elektronicznych.

ULTRA Luminance

Technologia ULTRA Luminance, ma sprawiać, że szczegóły w jasnych obszarach obrazu są jeszcze wyraźniejsze. Nowe telewizory są w stanie wyświetlić wszystkie formaty zapisu w technologii HDR: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), a także preferowany przez najlepsze studia filmowe standard Dolby Vision, odwzorowujący kolory zgodne z zamierzeniem twórców, klatka po klatce.



Funkcja Active HDR oraz obsługa formatu Dolby Vision sprawia, że każdy z nowych telewizorów LG SUPER UHD jest w stanie wyświetlić treści HDR nowej generacji. Active HDR przetwarza obraz HDR i SDR klatka po klatce i dynamiczne wstawia dane, które podwyższają jakość wyświetlanych treści. To rozwiązanie pozwala zwiększyć jasność wybranych obszarów, podwyższyć współczynnik kontrastu i tym samym uzyskać lepszą widoczność detali.

Ultra Slim

Wszystkie modele zostały wyposażone w podstawę w kształcie półksiężyca. Taki zabieg sprawia, że telewizor wygląda, jak gdyby unosił się w powietrzu. Wrażenie to widoczne jest szczególnie w 55-calowym SJ9500 mającym w najsmuklejszym miejscu zaledwie 6,9 mm.

WebOS 3.5

Za sprawą nowej wersji smart TV, użytkownicy mogą przypisać aplikacje ulubionych dostawców do przycisków numerycznych. W ten sposób, naciskając jeden z nich można szybko przejść do usług, takich jak Netflix lub Amazon Prime Video, i korzystać z szerokiej oferty atrakcyjnych treści 4K. Dzięki funkcji Magic Link możliwe jest wyświetlanie kanałów YouTube, programów TV oraz informacji o bohaterach - bez konieczności wpisywania szukanych słów. W nowej wersji platformy Smart TV od LG funkcja Magic Zoom pozwoli użytkownikowi powiększyć oraz nagrać dowolny fragment ekranu, a odtwarzacz muzyczny wyświetlić tryb pełnoekranowy wraz z zsynchronizowanym tekstem utworów. WebOS 3.5 posiada także nową funkcję LG Sound Sync, dzięki której można bezprzewodowo podłączyć do telewizora głośnik, zestaw słuchawkowy lub inne urządzenie Bluetooth.

86SJ95V - 34 999 zł

75SJ95 - 17 999 zł

65SJ95 - 15 999 zł

55SJ95 - 10 999 zł

65SJ 85 - 13 999 zł

55SJ85 - 8 999 zł

65SJ81 - 11 999 zł

55SJ81 - 7 999 zł

65SJ80 - 10 999 zł

55SJ80 - 6 999 zł