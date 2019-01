Super X-Fi zdobywcą wielu nagród podczas CES 2019

Podczas niedawno zakończonych targów CES 2019 firmę Creative wyróżniono 10 nagrodami:

• AVS Forum "Best of CES 2019",

• TechRadar Awards 2019 "CES Top Pick",

• Overclock "Best of CES 2019",

• SoundGuys "Best of CES Award",

• Eteknix "Best of CES 2019",

• Android Authority "Best Audio of CES 2019",

• PC World "Best of CES 2019" (za SXFI Air),

• PC World "Best of CES 2019" (za SXFI Theater),

• "Best of CES 2019",

• Tech Buyer's Guide "Best of CES 2019 (Personal Audio)".

Super X-Fi jest technologią, która dzięki algorytmom i zaawansowanym metodom przetwarzania zapewnia wrażenie słuchania systemu wielogłośnikowego w słuchawkach. Za efekty holografii akustycznej odpowiedzialny jest układ SXFI, który stanowi serce linii produktów Creative SXFI.

Wśród entuzjastów sprzętu audio, którzy wzięli udział w pokazie, większość przyznała, że choć początkowo była sceptyczni co do prawdziwości twierdzeń o Super X-Fi, po odsłuchu stwierdziła, że „nie wraca do normalnego dźwięku ze słuchawek".