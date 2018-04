Superdyski Samsung SSD 970 PRO i 970 EVO

Po wprowadzeniu w 2015 roku pierwszego dysku NVMe SSD przeznaczonego na rynek konsumencki, Samsung zrobił kolejny krok w kierunku zwiększenia wydajności nowoczesnych pamięci. SSD 970 PRO i EVO zostały stworzone z myślą o entuzjastach technologii, graczach i profesjonalistach, którzy oczekują od swoich stacji roboczych maksymalnej wydajności.

Samsung 970 PRO i EVO zostały zaprojektowane w oparciu o technologię M.2 i najnowszy interfejs PCIe Gen 3x4. Seria 970 maksymalnie wykorzystuje potencjał przepustowości NVMe, zapewniając niezrównaną wydajność przetwarzania dużych ilości danych, w tym grafiki 3D i 4K, i danych analitycznych.

Model 970 PRO umożliwia odczyt sekwencyjny z prędkością do 3500 MB/s i zapis sekwencyjny z prędkością do 2700 MB/s[1], natomiast model EVO wykonuje odczyt sekwencyjny z prędkością do 3500 MB/s i zapis sekwencyjny z prędkością do 2500 MB/s. Dzięki najnowszej technologii V-NAND firmy Samsung i nowo zaprojektowanemu kontrolerowi Phoenix, prędkość zapisu sekwencyjnego jest nawet o 30 procent większa niż w poprzedniej generacji. W modelu 970 EVO zastosowano technologię inteligentnego zapisu danych TurboWrite, która wykorzystuje duży bufor o pojemności do 78 GB, co umożliwia większą prędkość zapisu.

Oprócz ulepszeń w poziomie wydajności, modele 970 PRO i EVO zapewniają wyjątkową wytrzymałość i niezawodność. Objęte pięcioletnią gwarancją lub do 1200 terabajtów zapisu - aż o 50 procent więcej niż w poprzedniej generacji - modele 970 PRO i EVO zostały skonstruowane z myślą o długiej żywotności. Technologia Dynamic Thermal Guard zabezpiecza przed przegrzaniem poprzez automatyczne monitorowanie i utrzymywanie optymalnych temperatur pracy.

Model 970 EVO będzie oferowany w pojemnościach 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB[8], a 970 PRO w pojemnościach 512 GB i 1 TB. Modele 970 PRO i EVO będą dostępne w sprzedaży w drugiej połowie maja 2018 roku.

Najważniejsze dane techniczne