Superszybki dysk stacjonarny d2 z Thunderbolt 3

Moc Thunderbolt 3 dla błyskawicznej transmisji danych

Port zapewnia zadziwiająco szybką prędkość przesyłania danych dzięki uniwersalności standardu USB-C. Dzięki temu połączeniu idealnie sprawdzi się przy realizacji nowoczesnych zadań multimedialnych, a dodatkowo oferuje wszechstronną kompatybilność i możliwość szybkiej konfiguracji. W przypadku najnowszego LaCie d2, rozwiązania Thunderbolt 3 i USB 3.1 pozwalają na uzyskanie wydajności na poziomie do 240 MB/s. Dzięki temu użytkownik znacznie oszczędza czas; dla przykładu - załadowanie 64 GB zdjęć z dysku d2 na komputer zajmie zaledwie 5 minut.

Wydajność i niezawodność

LaCie d2 to pierwszy produkt marki wyposażony w dysk twardy BarraCuda Pro firmy Seagate o prędkości obrotowej 7200 obr./min. Zapewnia on wiodącą w branży wydajność i niezawodność. Co więcej, dysk jest objęty 5-letnią gwarancją Seagate Rescue Data Recovery Service, która oferuje usługi bezpłatnego odzyskiwania danych z dysku.

Stylowy dysk, który naładuje laptopa

Aby zaoszczędzić więcej miejsca na biurku, LaCie zaprojektował swój dysk tak, aby pełnił on także funkcję dodatkowego ładowania komputera. Zasilanie kompatybilnego laptopa jest możliwe przez port USB-C (Thunderbolt 3 lub USB 3.1).

Trwała, aluminiowa obudowa dysku LaCie d2 zaprojektowana została przez Neila Poultona. Konstrukcja unibody redukująca szumy i wibracje pozwala na bardzo cichą pracę, a nowoczesny design sprzętu zaspokoi wygórowane wymagania kreatywnych użytkowników.

Kompatybilny ze wszystkimi standardami Thunderbolt

Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom LaCie Thunderbolt 3 komputery Mac wyposażone w porty Thunderbolt i Thunderbolt 2 mogą również cieszyć się wyższą prędkością transferu danych. To wszystko dzięki specjalnemu adapterowi Thunderbolt 3 (USB-C), który umożliwia łatwe połączenie rozwiązań LaCie Thunderbolt 3 z komputerami Mac z technologią Thunderbolt poprzednich generacji.

LaCie d2 dostępny jest w polskich sklepach w cenie 1599 zł.