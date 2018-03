Superszybki router od NETGEAR

Nighthawk M1 (MR1100) to pierwszy bezprzewodowy router w ofercie NETGEAR z modemem LTE Cat 16. Urządzenie to, należące do najszybszych na rynku, gwarantuje pobieranie danych z prędkością 1000 MB/s oraz wysyłanie z prędkością 150 MB/s.