Światowa premiera czterech bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Jabry

Grupa polskich dziennikarzy zgromadzonych na niewielkiej konferencji prasowej w Warszawie miała możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami konsumenckimi Jabry, a konkretnie zestawami typu TWS (true wireless, całkowicie bezprzewodowymi). I nie byłoby w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wydarzenie miało miejsce w momencie, kiedy jeszcze obowiązywało embargo informacyjne. Ale przejdźmy do rzeczy, czyli do czterech produktów, które stanowią podwaliny nowych linii słuchawek TWS z rodziny Elite: Elite 7 Pro i Elite 7 Active oraz modeli podstawowych Elite 3 i Elite 2.

Jabra Elite 7 Pro to nowy flagowiec z mechanizmem Jabra MultiSensor Voice, który ma zapewniać świetną jakość połączeń. A to za sprawą trzech składników: systemu czterech mikrofonów, zaawansowanego czujnika Voice Pick Up (VPU) oraz algorytmów Jabry, która opsuje to tak: „czujniki VPU aktywują się automatycznie przy wietrznej pogodzie, używając przewodnictwa kostnego do przekazywania głosu, co pozwala unikatowym algorytmom wykrywać i wyciszać m.in. odgłosy wiatru”. Wyposażone w 6-milimetrowe przetworniki słuchaweczki Jabra Elite 7 Pro pracują do 9 h (z włączoną redukcją hałasu!), a etui wydłuża ów czas do 35 h. Co ciekawe, 5 minut ładowania zapewnia ponad godzinę słuchania muzyki. Gabaryty tych superpchełek zredukowano o 16 proc. w stosunku do modelu Elite 85t. Masę każdej słuchawki zmniejszono natomiast do 5,4 g. Zestaw wyceniony na niecałe 800 zł ma klasę odporności IP57.

Drugą, nieco tańszą nowinką, bo kosztującą 700 zł jest model Elite 7 Active z innowacyjną powłoką ShakeGrip, która powstała z myślą o użytkownikach prowadzących aktywny tryb życia. Trzecią pozycją w najnowszej ofercie są wycenione na 320 zł słuchawki Jabra Elite 3, a ostatnią kosztujące 250 zł Jabra Elite 2.

Dwa ostatnie wymienione (Elite 3 i 2) modeli ukażą się w naszych sklepach już jutro, a na pozostałe będziemy musieli poczekać do października.