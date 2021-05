We własnym interesie

Tegoroczny Światowy Dzień Hasła jest obchodzony właśnie dzisiaj – to nieformalne święto przypada zawsze w pierwszy czwartek maja. Jest ono okazją, aby przypomnieć, że to właśnie słabe hasła ułatwiają przestępcom uzyskanie dostępu do naszych kont pocztowych, bankowych oraz cyfrowych tożsamości.

Tylko kilka reguł

W mediach społecznościowych dniu hasła towarzyszy hasztag #WorldPasswordDay. Można pod nim znaleźć rady, których wykorzystanie pozwala czuć się bezpiecznym:

• w każdym serwisie (u każdego usługodawcy) korzystaj z innych haseł;

• używaj długich haseł, składających się z wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych, takich jak !, _, #, % (o ile te ostatnie są dozwolone);

• korzystaj z generatora haseł;

• jeśli używasz generatora, poszukaj także menedżera haseł – pomoże on w posługiwaniu się wieloma długimi ciągami znaków zabezpieczających konta;

• zadbaj o wygenerowanie silnego hasła głównego dla menedżera haseł – osoba, której uda się do niego włamać, przejmie wszystkie Twoje dane logowania;

• sprawdź, czy Twoje hasło nie znalazło się na liście przejętych danych logowania (korzystając na przykład z witryn haveibeenpwned.com oraz haveibeenpwned.com/Passwords);

• jeśli okaże się, że Twoje hasło wyciekło, zmień je (najlepiej zlikwiduj najpierw konto w witrynie, w której wykradziono dane i utwórz je od nowa).

fot. Pixabay