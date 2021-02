Świnie uczą się grać na komputerze

Prędzej świnie zaczną grać

Richard Dawkins powiedział niegdyś, że gdy małpy dostaną nieskończenie wiele czasu i będą losowo uderzać w klawisze maszyny do pisania lub komputera, w końcu odtworzą wszystkie dzieła Szekspira. Naukowcy z Yorkshire sprawdzili prawdziwość tej myśli w rzeczywistości, zastępując małpy świniami, a edytor tekstu grami komputerowymi. I okazało się, że zwierzaki wcale nie potrzebowały tak dużo czasu, by zacząć sobie z tym wyzwaniem radzić.

Świński dowcip?

Hamlet, Omlet, Ebony i Ivory to kwartet świnek, którym po prostu wręczono kontroler i pokazano, jak za jego pomocą sterować wydarzeniami na ekranie. Nie jest to sztuka dla sztuki, lecz część badań nad tym, jak działa pamięć u zwierząt gospodarskich. Naukowcy uznali, że zdolność zapamiętywania zasad prostych gier i reakcje zwierząt podczas zabawy mogą stanowić ciekawy model obrazujący ich zdolność zapamiętywania.

Oczywiście zwierzęta nie dostały od razu bardzo zaawansowanych produkcji. Naukowcom zależało, by sprawdzić czy świnki będą potrafiły powiązać ruch kursora na ekranie z ruchami joysticka. Jak się okazuje, zwierzaki bardzo szybko to załapały. By chciały grać dalej, badacze mobilizowali je jedzeniem.

Angry Birds następne?

To tylko początek badań, które mogą doprowadzić do ciekawych wniosków. – Dla zwierząt jest niemałym wyczynem zrozumienie, że ich zachowanie może oddziaływać pośrednio na coś, co dzieje się w innym miejscu – tłumaczy szef eksperymentu. – Fakt, że świnie są do tego zdolne, powinien dać nam do zrozumienia, że sporo mogłyby się jeszcze nauczyć. Badacze zamierzają w przyszłości przeprowadzić kolejne eksperymenty tego typu, m.in. z użyciem ekranów dotykowych.

