Synology przedstawia DS1618+

DS1618+ został wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Atom C3538 oraz 4 GB pamięci SODIMM DDR4 bez obsługi ECC, z możliwością rozbudowy do 32 GB za pomocą kości ECC SODIMM. Pojemność pamięci masowej można zwiększyć do 192 TB po podłączeniu do dwóch jednostek rozszerzających DX517, zapewniając szybko rozwijającym się firmom rozwiązanie do przechowywania danych, które daje możliwość skalowania wraz z ich działalnością.

Dzięki karcie M2D17 PCIe firmy Synology serwer DS1618+ może pomieścić dwa dyski SSD z interfejsem M.2 SATA, wykorzystując zalety pamięci podręcznej SSD w celu zwiększenia maksymalnej przepustowości i zmniejszenia opóźnień we/wy. Poprzez zainstalowanie karty interfejsu sieciowego w gnieździe PCIe, model DS1618+ obsługuje maksymalnie dwa porty 10GbE o maksymalnej przepustowości 1551 MB/s podczas odczytu i 586 MB/s podczas zapisu.

Serwer DS1618+ pracuje na DiskStation Manager - zaawansowanym i intuicyjnym systemie operacyjnym dla urządzeń Synology NAS, oferującym wysokiej jakości aplikacje zwiększające bezpieczeństwo danych i wydajność pracy. Firma Synology otrzymała wiele przychylnych opinii mediów, trafiając na szczyty rankingów serwerów NAS do średnich obszarów roboczych w ankiecie dotyczącej rozwiązań pamięciowych TechTarget oraz zdobywając nagrodę czytelników PC Mag przez siedem lat z rzędu.

Aby zapewnić do pięciu lat gwarancji na sprzęt można wraz z serwerem DS1618+ zakupić dodatkową usługę rozszerzonej gwarancji Synology (EW201), dostępną w wybranych regionach na świecie.