Synology przedstawia RS2418(RP)+

RS2418+/RS2418RP+ oferuje do 144 TB pojemności pierwotnej w jednej obudowie 2U. Pojemność pamięci można rozszerzyć do 288 TB w przypadku podłączenia jednego urządzenia RX1217/RX1217RP, co umożliwia rozbudowę wolumenów na bieżąco.

RS2418+/RS2418RP+ działa na czterordzeniowym procesorze Intel Atom C3538 i posiada 4 GB pamięci UDIMM DDR4 bez obsługi ECC (możliwość rozszerzenia do 64 GB za pomocą zestawu 4 x 16 GB ECC UDIMM). Cztery porty plug-and-play Gigabit Ethernet LAN można rozszerzyć przy użyciu wydajnych kart sieciowych 10 GbE za pośrednictwem gniazda PCIe 3.0, które zapewnia przepustowość ponad 1400 MB/s i 38900 operacji iSCSI IOPS.

W gnieździe PCIe można także umieścić kartę SSD M.2, co pozwala na znaczące zwiększenie wydajności za pomocą pamięci podręcznej SSD, dzięki czemu urządzenia idealnie sprawdza się w takich zastosowaniach jak przechowywanie baz danych, przechowywanie wielu plików użytkowników czy edycja wideo.

Serwer RS2418+/RS2418RP+ pracuje pod kontrolą DiskStation Manager, zaawansowane i intuicyjnego systemu operacyjnych dla urządzeń Synology NAS oraz dysponuje różnymi aplikacjami, które podnoszą produktywność.