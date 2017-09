System NETGEAR WiFi Orbi Pro AC3000 już w Polsce

Jako pierwszy innowacyjny trójzakresowy system WiFi, Orbi Pro zapewnia osiągnięcie najwyższych dostępnych prędkości Internetu przy większej liczbie podłączonych urządzeń. Co ważne, może on z powodzeniem zastąpić router firmowy. Warto także podkreślić, że urządzenie współpracuje z dostawcą usług internetowych bez wstępnej konfiguracji i bez konieczności wymiany urządzeń.

Trójzakresowy system posiada własne dedykowane pasmo transmisji, które pozwala zmaksymalizować prędkość internetu na potrzeby strumieniowego przesyłania dużych plików oraz łączenia się z wieloma urządzeniami. Urządzenie pozwala na utworzenie 3 dedykowanych i całkowicie odrębnych sieci WiFi (funkcja separacji), które zapewniają nie tylko stabilne połączenie dla wszystkich użytkowników, lecz także gwarantują bezpieczeństwo danych.

Warto zaznaczyć, że satelita Orbi Pro WiFi zapewnia nawet 175 dodatkowych metrów kwadratowych zasięgu. Może on pełnić także funkcję przełącznika, umożliwiając podłączenie m.in. drukarek, telefonów IP czy ReadyNAS-ów. Z kolei system montażowy satelity Orbi Pro pozwala na przytwierdzenie go do ściany bądź sufitu.

Na koniec warto dodać, że urządzenie wyposażone zostało m.in. w technologię MU-MIMO, 7 portów Gigabit Ethernet LAN (3 porty na router oraz 4 porty na satelitę), 1 port WAN (na router) oraz aplikację Orbi, która umożliwia łatwe zarządzanie identyfikatorami SSID i zapewnia natychmiastową konfigurację.

Cena zestawu to 2250 złotych.