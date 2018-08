System monitorujący Blaupunkt SA 2650

Bezprzewodowy zasięg do 300 m i możliwość rozbudowania systemu o 30 dodatkowych czujników pozwala zabezpieczyć nie tylko małe pomieszczenia, ale także całe budynki. Systemy Blaupunkt są zabezpieczone przed zakłóceniami łączności z zewnątrz. W przypadku próby bezprzewodowego lub siłowego usunięcia któregoś z czujników alarm zostaje aktywowany. Ponadto system wyśle powiadomienie o zajściu w formie wiadomości tekstowej lub głosowej na podany numer telefonu.

Systemem alarmowym SA 2650 można zarządzać w domu, za pośrednictwem panelu a także, z każdego miejsca dzięki bezpłatnej aplikacji Connect2Home, dostępnej w Google Play oraz App Store.

SA 2650 może służyć nie tylko do ochrony przed włamaniem, lecz także do zdalnego zarządzania domem. Blaupunkt oferuje szeroki wybór dodatkowych komponentów, o które może zostać rozbudowany system, m.in. czujniki dymu, temperatury, inteligentne gniazdka i termostaty. Pozwala kontrolować temperaturę w pomieszczeniach i sterować urządzeniami elektrycznymi przez aplikację mobilną, co może przyczynić się do obniżenia rachunków.

Spodziewana cena detaliczna wynosi 1149 PLN.