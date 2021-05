System76 prezentuje konfigurowalną klawiaturę

Colemak, Dvorak, czy coś innego?

Firma System76 specjalizuje się w produkcji komputerów osobistych, laptopów i serwerów działających pod kontrolą otwartoźródłowych systemów operacyjnych: Ubuntu oraz autorskiego Pop!_OS-a.

Tym razem mające siedzibę w Denver przedsiębiorstwo pokazało własny model klawiatury. Jej użytkownik samodzielnie może dostosować układ klawiszy do własnych potrzeb. Zarówno firmware urządzenia, jak i oprogramowanie konfiguracyjne jest otwartoźródłowe. Klawiatura współpracuje z Linuksem, Windowsem i macOS-em

Tylko trzy rozmiary

Szkielet klawiatury został wykonany z aluminium. Urządzenie jest pozbawione sekcji numerycznej; jego rozmiary to 309 mm x 136 mm x 33 mm, zaś masa wynosi ok. 950 gramów.

Za pomocą klawiszy funkcyjnych można przełączać się między czterema warstwami klawiatury. Producent skonfigurował wstępnie dwie z nich: działanie pierwszej odpowiada temu, co widzimy na klawiszach. Warstwa druga pomaga wykorzystać skróty klawiaturowe do nawigowania po pulpicie i aplikacjach. Jeśli ktoś chce uzyskać dostęp do klawiszy numerycznych, może zdefiniować je na przykład w warstwie trzeciej, zaś czwartą przeznaczyć do sterowania multimediami albo nadać jej układ odmienny od standardowego (taki jak Dvorak lub Colemak).

Do klawiatury dołączony jest ściągacz do klawiszy - użytkownik jest w stanie rozmieścić fizyczne przyciski zgodnie z własnymi upodobaniami (na przykład zamienić miejscami klawisze [Backspace] i [Ctrl]). Jest to o tyle łatwe, że klawisze mają tylko trzyy rozmiary. Aby zmienić definicje przycisków po zmianie miejsca, wystarczy posłużyć się aplikacją sterującą.



Urządenie jest podłączane do komputera za pomocą kabla z końcówką USB-C. Samo służy również za koncentrator USB: jest wyposażone w cztery porty USB 3 (Dwa typu A i dwa typu C).

Klawiaturę można już zamawiać w przedsprzedaży. Producent wycenił ją na 285 dolarów. Dostawy urządzeń rozpoczną się w czerwcu.

fot. System76