Systemy rozpoznawania twarzy na cenzurowanym

Po Brooklinie, Northampton i Somerville kolejnym miastem w Massachusetts z oficjalnym, wydanym przez władze lokalne, zakazem używania technologii rozpoznawania twarzy jest Cambridge. Przyczyną podjęcia takich decyzji było uznanie, że technologia ta jest zbyt ryzykowna i zbyt inwazyjna dla prywatności obywateli – dopóki ustawodawca nie wprowadzi regulacji ustalających ścisłe zasady korzystania z pozyskiwanych w ten sposób danych.

Stan Massachusetts dołącza tym samym do grona miast z Zachodniego Wybrzeża USA, które zdecydowały się wprowadzić podobny zakaz. W Kalifornii wydano nawet stanowe regulacje delegalizujące używanie technologii rozpoznawania twarzy, jednak odnosiły się one wyłącznie do kamer wykorzystywanych przez organy ścigania. Zakazy wprowadzane przez władze miejscowe dotyczą natomiast wszystkich służb publicznych i agencji rządowych.

Technologia rozpoznawania twarzy zasłynęła już tym, że popełnia wiele błędów w identyfikacji, prowadząc do niewłaściwych wyników, co jest silnym argumentem przeciwników jej wykorzystywania w celu wykrywania przestępstw.

fot. 123RF