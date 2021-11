Szef Twittera ustępuje

Do ustąpienia ze stanowiska dyrektora generalnego serwisu wezwał Dorseya już w 2020 roku fundusz hedgingowy Elliott Management Corp. Firma twierdziła, że Jack Dorsey za mało czasu poświęca Twitterowi, a zbyt dużo innemu przedsiębiorstwu, którego jest prezesem – platformie płatności Square. Dorsey obronił się, dając funduszowi i związanej z nim firmie Silver Lake Partners miejsca w zarządzie Twittera.

