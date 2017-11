Szerokopasmowa telewizja Ultra HD

Testy skoncentrowano na komercyjnym zastosowaniu technologii Fixed Wireless Access w sieci 5G przy prędkości do 2 Gb/s. Rozwiązanie to jest zbliżone do technologii Fiber-to-the x (FTTx), czyli szerokopasmowego systemu telekomunikacyjnego, w którym medium transmisyjnym są kable światłowodowe. FWA zapewnia natomiast szerokopasmowe usługi dostępu, wykorzystując w pełni bezprzewodowy zasięg, szybkie łącza i doświadczenia użytkowania zbliżone do światłowodu. Co w przyszłości znacząco powinno pomóc operatorom skrócić czas konstrukcji sieci i obniżyć koszty.

Wersja demonstracyjna FWA powstała z użyciem produktów Huawei w technologii end-to-end (E2E) takich jak 5G gNodeB, NG Core oraz 5G CPE, czyli pierwszy na świecie układ scalony oparty na CPE, takim jak ODU (modem zewnętrzny) czy IDU (modem wewnętrzny). W teście wydajności 5G CPE może pochwalić się szczytowym obciążeniem wyższym niż 2 Gb/s, czyli większym niż obecny wynik FTTx, co potwierdza praktyczną wartość i potencjał tej technologii.

W przeprowadzonym teście, przy użyciu milimetrowej fali o częstotliwości 28GHz z powodzeniem potwierdzono działanie UHD IPTV w sieci 5G. Podczas demonstracji, terminal video uzyskał dostęp do sieci 5G i pozwolił zebranej publiczności na płynne oglądanie programów telewizyjnych w rozdzielczości ultra HD.

- Pierwszy na świecie test technologii FWA pokazuje owocną współpracę LG U+ i Huawei w erze LTE. Natomiast wspólna inwestycja w pracę nad technologią 5G przynosi już teraz przełomowe rezultaty. Będziemy nadal pracować z firmą Huawei w celu wprowadzenie 5G na rynek komercyjny - powiedział Kim Dae Hee, Wiceprezydent ds. Strategii Sieci 5G w LG U+.

- Era 5G zbliża się wielkimi krokami. Błyskawiczny rozwój modemów może być kluczowy dla sukcesu tej technologii. Z kolei pierwsza na świecie próba 5G CPE to znaczący wkład firm LG U+ i Huawei w przyspieszenie komercjalizacji tej technologii. Obie strony będą kontynuowały współpracę na polu badań w celu zbudowania jak najlepszego modelu E2E - podkreślił Yang Chaobin, Prezydent Linii Produkcyjnej 5G w Huawei.