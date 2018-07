Sześć wskazówek na cyberbezpieczne wakacje

Cyberprzestępcy latem nie biorą urlopu. Nawet jeśli nie są w stanie sięgnąć po nasze pieniądze, to mogą zadowolić się danymi osobowymi, które następnie spieniężą na czarnym rynku. O tym, że potrafią to robić, świadczy zeszłoroczny globalny koszt cyberataków, który wyniósł 600 miliardów dolarów.

Specjaliści Fortinet przedstawiają sześć porad, jak cyberbezpiecznie spędzić wakacje i nie dołożyć się do tej zawrotnej kwoty.

1. Korzystaj z bezpiecznego Wi-Fi

Niezależnie od tego, czy wylegujemy się na plaży, zwiedzamy ciekawe miejsca, czy odwiedzamy rodzinę, chcemy korzystać z internetu. Zadbanie o bezpieczne połączenie jest absolutną podstawą zachowania tzw. „cyberhigieny".

Częstą pokusą jest łączenie się z publicznymi sieciami Wi-Fi. O ile wiele z nich pozostaje bezpiecznych, to jednak trzeba zachować w takich sytuacjach specjalną ostrożność. Cyberprzestępcy mogą podszywać się pod niezabezpieczoną sieć, a następnie przechwytywać informacje przepływające między połączonym z nią urządzeniem a np. bankiem.

Odwiedzając nowe miejsca, warto mieć wyłączone w urządzeniu automatyczne łączenie z sieciami Wi-Fi. - Znamy przypadki, w których podróżni przybywając na lotnisko, łączyli się z fałszywymi sieciami i stawali się ofiarami ataku typu man-in-the-middle - mówi Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów Fortinet w Polsce. - Dobrą praktyką jest całkowite wyłączenie Wi-Fi, dopóki nie będziemy w stanie zweryfikować wiarygodnego punktu dostępu. To samo dotyczy Bluetootha - włączajmy go podczas podróży tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne - podpowiada ekspert.

Jak odróżnić prawdziwy punkt dostępu Wi-Fi od fałszywego? Najłatwiej poprosić obsługę restauracji, lotniska czy hotelu o podanie nazwy sieci oraz jej identyfikatora (ang. SSID). Warto również zainstalować na swoich urządzeniach oprogramowanie VPN, aby stworzyć bezpieczne i zaszyfrowane połączenie.

2. Korzystaj z dwuetapowej weryfikacji dostępu do kont

Coraz więcej serwisów i usług online oferuje możliwość dwuetapowej weryfikacji dostępu do konta, np. poprzez podanie kodu z SMS-a. Korzystanie z niej, tam gdzie to możliwe, powinno być standardem. Przychodzący SMS może zaalarmować w trakcie wakacji o sytuacji, kiedy ktoś próbuje zalogować się np. na konto mailowe, bankowe lub do serwisów społecznościowych, korzystając z wykradzionych danych i haseł.

3. Bądź wyczulony na próby oszustwa

Należy unikać klikania w podejrzane linki, nawet przesyłane od znajomych - gdyż oni sami mogli wcześniej paść ofiarą manipulacji.

- Jeśli wiadomość e-mail od kogoś, kogo znamy, wydaje się dziwna, musimy być szczególnie ostrożni - wskazuje Robert Dąbrowski. - Po najechaniu kursorem myszy na link w wiadomości, powinien się wyświetlić prawdziwy adres URL. W fałszywym linku litery są zastąpione cyframi, np. jak w adresie amaz0n.com. Wówczas najprawdopodobniej mamy do czynienia z atakiem phishingowym - dodaje ekspert Fortinet.

Szczególnie popularne wśród oszustów są próby wyłudzenia danych metodą „na konkurs", w której ofiara otrzymuje informację o atrakcyjnej wygranej. Naszą dodatkową czujność powinny wzbudzić zwłaszcza te wiadomości, które zawierają niespodziewaną zawartość. Może to być na przykład informacja o nagrodzie w postaci podejrzanie tanich biletów lotniczych czy nieprawdopodobnie korzystnej oferty noclegowej w popularnym kurorcie.

4. Dbaj o aktualizację urządzeń

Ataki hakerskie z wykorzystaniem luk w oprogramowaniu należą do najskuteczniejszych. Należy pamiętać, że twórcy urządzeń oraz uruchamianych na nich aplikacji wydają regularne aktualizacje oprogramowania. Przed wyjazdem na wakacje warto zadbać o to, aby oprogramowanie w naszych smartfonach czy komputerach było aktualne. Dotyczy to także wszelkich urządzeń Internetu rzeczy, które zostawiamy włączone podczas naszej nieobecności. Gdy tylko aktualizacje są dostępne, należy je pobierać i uruchamiać.

5. Uważaj, co publikujesz w mediach społecznościowych

W trakcie wakacji warto ograniczyć podawanie informacji o swoich urlopowych wyjazdach na portalach społecznościowych. Oczywiście miło jest powiedzieć znajomym, jak spędzamy wakacje. Jednak informacje te pozwalają również niepowołanym osobom dowiedzieć się, że nie ma nas w domu, co zwiększa ryzyko włamania.

6. Edukuj swoich bliskich

Żyjemy w cyfrowym świecie, a cyberprzestępczość jest niestety jego częścią. - Zamykamy nasze samochody, zamykamy drzwi, patrzymy w obie strony, zanim przejdziemy przez ulicę i unikamy ciemnych zaułków. Analogicznie musimy zachować środki ostrożności podczas poruszania się w cyfrowym środowisku - zachęca Robert Dąbrowski.- Jeśli zachowamy nieco więcej zdrowego rozsądku, poświęcimy trochę więcej uwagi narzędziom i aplikacjom, których używamy, to nasz cyfrowy świat stanie się o wiele bezpieczniejszy - podsumowuje ekspert.