Szkolny niezbędnik – Top 7 aplikacji mobilnych dla uczniów

IFTTT - łatwa automatyzacja zadań

Choć ta aplikacja nie pełni w bezpośredni sposób funkcji edukacyjnej, to pozwala zwiększyć produktywność i zaoszczędzić czas. Nazwa programu to skrót wyrażenia If This Then That. Jej zasada działania pozwala na tworzeniu własnych instrukcji warunkowych (Jeżeli ___ , zrób ___), których kombinacje są praktycznie nieograniczone dzięki współpracy z wieloma producentami i usługami.

Przykładowe algorytmy, które możemy zastosować:

- Automatycznie wycisz smartfon kiedy będę w szkole (jeśli dane pobrane z modułu GPS urządzenia będą wskazywały lokalizację Twojej szkoły, to smartfon automatycznie wyciszy dźwięki)

- Zapisuj załączniki z poczty na moje konto Dropbox

- Zapisuj swoje zdjęcia z Instagrama na dysku Google

- Prześlij na mój adres e-mail skrót najważniejszych newsów dnia z danego portalu

Memrise - łatwa nauka języków obcych

Memrise to darmowa aplikacja, która ułatwia naukę obcojęzycznych słówek. W jej zasobach dostępnych jest ponad 188 kursów z podziałem na różne języki i kategorie. Przez kolejne etapy nauki przechodzimy wyświetlając karty ze słówkiem, którego znacznie musimy odgadnąć. Dodatkowo możemy też posłuchać wymowy, a także skorzystać ze wskazówek. Dzięki częstym powtórkom i zadaniom testowym nauka jest skuteczna.

Office Lens - nie przepisuj, rób zdjęcia!

Fotografowanie notatek i zapisanych przez wykładowców tablic to szkolna i uczelniana codzienność. W takich sytuacjach sprawdzi się przygotowana przez Microsoft aplikacja Office Lens, która odpowiednio kadruje nasze zdjęcie sprawiając, że jest ono bardziej czytelne i przypomina wydruk zeskanowanego dokumentu. Ważną zaletą Office Lens jest możliwość zapisania dokumentów w różnych formatach, a po zeskanowaniu pliki można bezpośrednio przetworzyć do formatu .doc lub .docx.

Wolfram Alpha - zaawansowane obliczenia na wyciągnięcie dłoni

Wolfram Alpha to zaawansowany silnik obliczeniowy wykorzystujący sztuczna inteligencje, który jest w stanie odpowiadać na pytania użytkownika. Uczniowie najczęściej korzystają z funkcjonalności polegającej na rozwiązywaniu działań matematycznych (funkcje, pochodne, całki, trygonometria i inne), ale Wolfram Alpha potrafi odpowiadać też na pytania związane z fizyką, geografią, chemią, inżynierią, astronomią, historią, kulturą, muzyką, ekonomią, biologią, pogodą i wieloma innymi naukami.

My Study Life - zorganizuj swoje sprawy

My Study Life to elektroniczny plan zajęć wzbogacony o listę zadań i możliwość przypominania o pracach domowych i zbliżających się sprawdzianach. Kreator wykładu umożliwia wpisanie m.in. sali, budynku, nauczyciela. Ważną zaletą programu jest dostępność podziału na rok akademicki, którego m.in. zakres czasowy można samemu zdefiniować. Z aplikacji można korzystać również na komputerze stacjonarnym, a konkretniej w przeglądarce internetowej.

Opera VPN - Internet bez ograniczeń

Sieć w szkołach i na uczelniach często posiada wiele blokad, które ograniczają korzystanie z internetu wyłącznie do kilku stron internetowych. Dzięki aplikacji Opera VPN można połączyć się z jednym z pięciu serwerów Opery na świecie i w ten sposób „oszukać" lokalizacje naszego urządzenia umożliwiając w ten sposób przeglądanie zasobów sieci bez blokad nałożonych przez jej administratorów.

Noisli - sposób na koncentrację

W jakim miejscu najbardziej lubisz się uczyć? Cichy pokój, głośna kawiarnia, las, deszczowy dzień, burza, a może śpiew ptaków? Aplikacja Noisli posiada wbudowane zestawy dźwięków, które pomogą się skoncentrować. Użytkownik może łączyć wiele dźwięków w jeden, a także zmniejszać lub zwiększać ich natężenie. Nie bez znaczenia jest również piękny i minimalistyczny interfejs graficzny.

Jaki sprzęt dla ucznia?

Intensywny rozwój technologii sprawił, że obecnie wydajny smartfon można kupić w naprawdę niskiej cenie. Warto zwrócić uwagę na ofertę chińskich producentów takich jak Bluboo, Ulefone, HOMTOM oraz UMIDIGI, którzy w swoich ofertach posiadają sprzęt dedykowany potrzebom uczniów i studentów. Przykładowo smartfon UMIDIGI C Note został wyposażony w akumulator o pojemności 3800 mAh, który pozwoli na 48 godzin pracy i 430 godzin czuwania w trybie 2G na jednym ładowaniu. Z kolei smartfon UMIDIGI Z Pro pracuje pod kontrolą 10-rdzeniowego procesora MediaTek Helio X27, który umożliwia płynną pracę systemu operacyjnego i aplikacji. Modele tych producentów można kupić w Polsce, wraz z 24-miesięczną gwarancją i pełnym wsparciem posprzedażowym za pośrednictwem dystrybutora - firmy CK MEDIATOR.

Podsumowanie

Wymienione wyżej aplikacje pomogą uczynić naukę łatwiejszą i efektywniejszą, zorganizować czas, a także poprawić koncentrację. W połączeniu z odpowiednim sprzętem komputerowym w klasach oraz plecakach najmłodszych, edukacja ma szansę stać się znacznie efektywniejsza, a szkoły wejść na zupełnie nowy, wyższy poziom.