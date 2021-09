Sztuczna inteligencja godzi w prawa człowieka

Nowy raport ONZ

Michelle Bachelet, Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, powiedziała w Genewie w środę (15 września 2021 r.), że stosowanie sztucznej inteligencji, zwłaszcza w przypadku narzędzi do skanowania twarzy, które śledzą ludzi w przestrzeni publicznej, nie jest zgodne z prawami człowieka.

Bachelet nie wezwała do całkowitego zakazu stosowania techniki rozpoznawania twarzy, ale zasugerowała, by rządy wstrzymały się od stosowania tego rodzaju systemów działających w czasie rzeczywistym, dopóki nie będzie pewne, że są one dość precyzyjne, nie dyskryminuje nikogo i spełniają określone standardy prywatności i ochrony danych.

Komentarze pani komisarz pojawiły się wraz z nowym raportem ONZ, który analizuje, w jaki sposób różne państwa i firmy prywatne zbyt pośpiesznie i bez odpowiednich zabezpieczeń zaczęły stosować systemy sztucznej inteligencji. Na skutek tego odnotowano „wiele przypadków niesprawiedliwego traktowania osób – z powodu wadliwie działających narzędzi AI odmówiono im świadczeń socjalnych lub aresztowano".

fot. Pixabay