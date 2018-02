Sztuczna inteligencja, która zrewolucjonizuje codzienne życie

Mroźny zimowy poranek. Domowe światła zaczynają się stopniowo rozjaśniać, podczas gdy w tle rozchodzi się ulubiona muzyka. Wchodzimy do kuchni, mówimy "kawa" i natychmiast ekspres przygotowuje filiżankę parującego napoju. Lodówka z kolei podpowiada nam pomysły na posiłki do przygotowania w ciągu dnia, pytając przy tym, czy potrzebne do nich składniki chcemy kupić online.



Realizacja tej wizji skomunikowanych ze sobą urządzeń w ramach AI jest dla firmy Samsung Electronics naturalnym krokiem w przyszłość. Bazę stanowi niemal pół miliarda połączonych urządzeń sprzedawanych co roku. Biorąc pod uwagę przeciętny cykl życia tego typu produktów, na świecie w każdej chwili używanych jest ponad miliard urządzeń Samsung.



Bogate portfolio produktów obejmuje między innymi rozwiązania mobilne, takie jak smartfony, tablety i urządzenia ubieralne, urządzenia biurowe, w tym komputery PC, wyświetlacze czy rozwiązania dla biznesu, takie jak np. Samsung Flip. W ofercie znajdują się także produkty z kategorii RTV, w tym telewizory Smart TV, takie jak QLED TV czy soundbary, takie jak seria Sound+ oraz artykuły gospodarstwa domowego, w tym lodówka Family Hub, pralka FlexWash czy suszarka FlexDry.



W tym roku podczas targów CES Samsung pokazał swoją wizję rozwoju technologii, której ważnym elementem jest Internet Rzeczy (IoT, Internet of Things), działający na bazie sztucznej inteligencji. Na przykład telewizory Samsung Smart TV, zintegrowane z Bixby, będą potrafiły odtwarzać muzykę i programy spersonalizowane pod kątem preferencji użytkowników, jak również pokazać, kto właśnie dzwoni do drzwi frontowych i co znajduje się w lodówce. Z kolei lodówka Family Hub, także zintegrowana z AI, rozpoznaje głosy poszczególnych członków rodziny i każdemu z nich pokazuje indywidualny plan dnia. Na dużym ekranie, który znajduje się w drzwiach lodówki zobaczymy obraz z domofonu, obejrzymy program telewizyjny, sprawdzimy przepisy i mówiąc do niej uruchomimy np. pralkę.



W odróżnieniu od innych firm, koncentrujących się na implementacji sztucznej inteligencji tylko w kilku urządzeniach i miejscach, Samsung dąży do pełnej integracji urządzeń w ramach całego środowiska, jakim jest dom czy biuro. W najbliższych miesiącach firma "połączy" nie tylko swoje produkty, ale także stworzone przez zewnętrznych partnerów urządzenia i czujniki, obsługujące Internet Rzeczy. Ekosystem SmartThings pozwoli kontrolować połączone urządzenia przez jedną aplikację. Do 2020 roku Samsung planuje integrację sztucznej inteligencji we wszystkich swoich połączonych urządzeniach.



Można się spodziewać, że w nadchodzących latach wiele urządzeń IoT stworzy szeroką gamę wzorców i scenariuszy użytkowania. To, jak działające na bazie sztucznej inteligencji urządzenia "uczą się" kompleksowych wzorców użytkowania i jak je analizują, by zaoferować konsumentom najlepsze możliwe opcje, będzie kluczowe dla sukcesu technologii AI w przyszłości. Innymi słowy, sukces sztucznej inteligencji sprowadzi się do tego, jak dobrze urządzenia będą rozumiały użytkowników.



Plan Samsung dotyczący AI obejmuje stworzenie ekosystemu, który będzie skoncentrowany na użytkownikach, a nie na urządzeniach. Realizację tego celu firma rozpocznie od stworzenia działającej na bazie wspólnej architektury platformy AI, która nie tylko będzie łatwa do konfiguracji, ale także zapewni dogłębne rozumienie kontekstu i zachowań użytkowych. Dzięki temu sztuczna inteligencja stanie się lepiej dopasowana i bardziej przydatna.



Przez ostatnie kilkadziesiąt lat - bazując na wynikach badań dotyczących stylu życia i zachowań konsumentów na całym świecie - Samsung z powodzeniem opracowywał produkty i wprowadzał innowacje. Użytkownik i jego potrzeby od zawsze były motorem zmian i tym razem nie będzie inaczej. Firma podejmuje wyzwanie stworzenia zupełnie nowych możliwości użytkowych poprzez integrację AI w opracowywanym właśnie otwartym ekosystemie Internetu Rzeczy. Działania te będą fascynujące nie tylko dla samych pracowników firmy, ale także dla konsumentów, dla których będzie to urzeczywistnienie marzeń i ułatwi codzienne życie.