Sztuczna inteligencja mocno poprawiła jakość Tłumacza Google

Szacunkowo aplikacja Tłumacz Google przetwarza dziennie 150 mld słów.

Koncern cały czas pracuje nad poprawą jakości tłumaczeń. Już teraz wykorzystywane są techniki związane ze sztuczną inteligencją (Artificial Intelligence, AI), a firma pracuje nad kolejnymi.

Jeszcze lepsze tłumaczenia

Wzrost jakości tłumaczeń uzyskiwanych z Tłumacza Google w ostatnich latach to efekt zaprzęgnięcia do pracy sieci neuronowych, paradygmatów bazujących na przepisywaniu oraz mechanizmu przetwarzania na urządzeniu. Kombinacja tych technologii sprawiła, że program poprawił jakość tłumaczeń o 5 pkt we wszystkich językach i aż o 7 pkt w 50 językach z najmniejszymi zasobami słownictwa.

Ulepszenia zostały zmierzone na podstawie systemu punktowego porównującego tłumaczenie z programu z jakością tłumaczeń wykonanych przez człowieka. Badania wykazały, że translator lepiej radzi sobie teraz także w przypadku otrzymania bezsensownych danych wejściowych.

Kolejne usprawnienia

Google wie jednak, że bez kolejnych ulepszeń nie osiągnie już dużo lepszych efektów. Kolejnym projektem jest więc implementacja tzw. architektury hybrydowej. Polega ona na rozdzieleniu pracy pomiędzy koder i dekoder. Zadaniem pierwszego jest kodowanie słów i fraz, a drugiego – wykorzystanie tych danych do stworzenia ciągłego tekstu.

Firma chce poradzić sobie w ten sposób z tzw. hałaśliwymi danymi. To informacje, których nie można poprawnie zinterpretować, ponieważ odbiegają one od ogólnie przyjętych norm językowych, co generuje błędy w tłumaczeniu. Tworzone są w tym celu specjalne modele, które potrafią przetworzyć trudne do zinterpretowania dane do odpowiedniej postaci.

fot. Pixabay