Sztuczna inteligencja pomoże w sortowaniu klocków Lego

Universal Lego Sorter to urządzenie, które samo powstało na bazie komponentów Lego, a wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do rozpoznawania dowolnych klocków, ich selekcjonowania ze zmieszanego stosu oraz transportowania do pojemników.

Autorem i wykonawcą pomysłu jest Daniel West. Jak twierdzi, jego maszyna dzięki zastosowaniu AI potrafi rozpoznać ok. 3 tysięcy różnych części Lego, także połączonych w bloki, z którymi nigdy wcześniej nie miała do czynienia – a to za sprawą użycia modeli 3D jako danych treningowych dla sieci neuronowej wspierającej pracę urządzenia sortującego. Właśnie wykorzystanie sieci neuronowej pozwoliło „nauczyć" maszynę rozpoznawania różnic między blokami klocków i odróżniania ich od zawiasów czy innych elementów układanki Lego, niezależnie od tego, w jakim położeniu znajdują się w stosie.

Mechaniczna konstrukcja urządzenia sortującego składa się z ponad 10 tysięcy klocków Lego z 6 silnikami Lego i 9 serwomechanizmami. Żeby posortować klocki, wystarczy wrzucić je do leja i uruchomić maszynę. Ruchomy pas, w który wyposażono sortownik, wyciąga elementy z pojemnika i przepuszcza je przez wibrującą platformę napędzaną silnikiem Lego, gdzie klocki rozdzielane są na bloki. To pozwala kamerze zobaczyć każdy blok z osobna. Po ich rozpoznaniu i zaklasyfikowaniu bramki umieszczone na pasku kierują części do odpowiedniego pojemnika.

Pracę urządzenia prezentuje filmik.

fot. YouTube – Daniel West