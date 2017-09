Sztuczna inteligencja poszuka za nas pracy

- Jesteśmy przekonani, że - wbrew popularnym opiniom - sztuczna inteligencja nie zabierze pracy ludziom, lecz wyręczy rekruterów w tych najbardziej żmudnych czynnościach i pozwoli zaoszczędzić czas kandydatom, wyręczając ich w szukaniu ofert pracy, przesyłając gotowe zaproszenia na spotkania kwalifikacyjne - mówi Krzysztof Sobczak, CEO Emplocity.

Jak działa bot? Zamiast tradycyjnego zakładania konta na stronie, użytkownik może od razu zaczepić Emplobota na Facebook Messengerze, by wypełnić swój profil zawodowy. Interakcja z botem przypomina rozmowę z rekruterem wypytującym o doświadczenie zawodowe, umiejętności i warunki zatrudnienia, takie jak wysokość wynagrodzenia czy rodzaj umowy. Kandydaci mogą zadawać botowi pytania, a także uczyć go nowych rzeczy, podając mu gotową odpowiedź. Po zebraniu wszystkich kluczowych informacji, bot przeszukuje kilkaset tysięcy ofert dostępnych w sieci, by wrócić do kandydata z tymi, które odpowiadają jego kwalifikacjom i wymaganiom. Kandydat nie otrzymuje jednak propozycji w formie wybranych dla niego ogłoszeń o pracę, lecz gotowe spersonalizowane zaproszenia na spotkania z pracodawcami.

Dlaczego bot Emplocity jest tak skuteczny? Poszukiwanie ofert pracy nie polega na prostym sprawdzeniu dopasowania pomiędzy wymaganiami z ogłoszenia a kwalifikacjami kandydata. Bot robi znacznie więcej - kontaktuje się z rekruterami, przedstawia anonimowo sylwetkę kandydata prezentując wszystkie jego umiejętności i doświadczenia bez podawania danych personalnych. Dopiero, gdy pracodawca decyduje się spotkać z kandydatem, bot wysyła mu zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne.