Sztuczna inteligencja rodem z… NAS-a?

W opublikowanym pod koniec ubiegłego roku raporcie Gartnera „Top 10 Strategic Technology Trends for 2018" sztuczna inteligencja wymieniana jest jako jedna z czołowych technologii roku 2018. Zdaniem analityków firmy, AI doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnych firm i użytkowników - pozwala bowiem na podejmowanie lepszych decyzji (również w kontaktach z klientami - np. ich obsłudze w sklepach online), dopracowywać modele biznesowe oraz całe ekosystemy usług i rozwiązań technologicznych. Specjaliści spodziewają się, że w tym roku odnotowany zostanie ogromny wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją i że trend ten utrzyma się co najmniej do roku 2025.

AI w każdej firmie

Z analiz Gartnera wynika, że 59% dużych firm jest obecnie na etapie gromadzenia informacji i planowania strategii związanej z wdrażaniem rozwiązań bazujących na AI, zaś pozostałe 41%... już je wdraża lub testuje.

Jednym z problemów, z którym muszą zmierzyć się użytkownicy planujący takie wdrożenia, jest kwestia kosztów i logistyki - zwykle do tworzenia, testowania i uruchamiania aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, niezbędne jest doposażenie się w dodatkowy, dedykowany sprzęt. To ma oczywiście swoje zalety (pozwala na uniknięcie dodatkowego obciążania podstawowych, „produkcyjnych" komputerów i serwerów), ale ma też poważną wadę - wiąże się bowiem z wysokimi kosztami.

Gotowy zestaw: sprzęt + oprogramowanie

Swój pomysł na rozwiązanie tego problemu ma tajwańska firma QNAP, która na targach Consumer Electronic Show w Las Vegas zaprezentowała niedawno całą gamę nowych produktów bazujących na lub obsługujących technologie z dziedziny sztucznej inteligencji. Mowa tu np. o wysoko wydajnym serwerze NAS TS-1277 wyposażonym w potężny procesor AMD Ryzen 7 1700 oraz preinstalowaną szybką kartę graficzną, który zaprojektowany został od podstaw jako urządzenie, które poza pełnieniem typowych funkcji kojarzonych z NAS-em (przechowanie, synchronizowanie, backupowanie danych itp.) doskonale sprawdzi się jako rozwiązanie do zastosowań wymagających ogromnej mocy obliczeniowej, takich właśnie jak aplikacje z dziedziny AI i uczenia maszynowego.

Oprócz tego QNAP przygotował specjalny pakiet deweloperski o nazwie QuAI, pozwalający programistom na szybkie budowanie, trenowanie i optymalizowanie modeli AI uruchomionych na QNAP NAS. Można je wykorzystać zarówno do sprawdzenia możliwości NAS-ów firmy, jak i tworzenia aplikacji z dziedziny sztucznej inteligencji (służących np. do automatycznego klasyfikowania grafik - choć tak naprawdę liczba i zakres zastosowań zależy tylko od pomysłowości i potrzeb użytkownika).