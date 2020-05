Sztuczna inteligencja tworzy nowe słowa

Nieskończona liczba słów

Witrynę stworzył były główny inżynier Instagrama Thomas Dimson. Wykorzystuje ona generator tekstu GPT-2, którego autorem jest organizacja OpenAI.

To w zasadzie jedna strona, która w nieskończoność generuje tzw. komputerowy bełkot. Za każdym razem, gdy ją odświeżymy, wyświetla się inne słowo. Wszystkie wyrazy powstają podczas tzw. uczenia maszynowego, czyli są generowane przez sztuczną inteligencję (SI).

Komputerowy bełkot

Wymyślone słowa pochodzą z różnych dziedzin. Na przykład wyraz „sabbatory" tłumaczony jest jako „an institution devoted to the study of mystical religious learning" (instytucja zajmująca się studiowaniem mistycznego religijnego uczenia się). „Dilutional" oznacza, że coś jest niesprawiedliwie traktowane jako bezwartościowe („being unfairly treated as worthless").

Nieistniejący ludzie i artykuły

Format strony ThisWordDoesNotExist.com nie jest czymś nowym. Istnieje już strona ThisPersonDoesNotExist.com, na której możemy oglądać zdjęcia osób, które nigdy nie istniały. Sztuczna inteligencja po prostu analizuje ogromną liczbę załadowanych zdjęć, dzięki czemu nauczyła się, jak powinna „wyglądać" ludzka twarz, i tworzy własne wizerunki. Z kolei na stronie ThisArticleDoesNotExist.com przeczytamy artykuły napisane przez SI na podstawie nagłówków ze znanych serwisów, takich jak Reddit czy Hacker News.

Wszystkie te projekty są przykładem imponujących umiejętności sztucznej inteligencji, z drugiej jednak strony budzą one niepokój co do tego, do czego może ona być jeszcze zdolna.

fot. ThisWordDoesNotExist.com