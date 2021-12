AI spojrzenie na samą siebie

Naukowcy z Saïd Business School (szkoły biznesu Uniwersytetu Oksfordzkiego) prowadzący studia podyplomowe AI dla biznesu – dr Alex Connock i prof. Andrew Stephen – na zakończenie kursu zorganizowali debatę, której tematem miały był etyczne aspekty rozwoju AI (artificial intelligence). Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jednym z uczestników dyskusji była... sztuczna inteligencja, a konkretnie Megatron-11b.

Megatron-11b to potężne narzędzie AI zaprogramowane do tworzenia własnych poglądów na podstawie dostępu do ogromnego zasobu informacji ze świata rzeczywistego. Na „wiedzę" maszyny składają się dane z całej Wikipedii, 63 milionów artykułów prasowych w języku angielskim z lat 2016–2019 i dyskusji na platformie Reddit (38 gigabajtów danych). Została ona opracowana przez zespół Applied Deep Research firmy Nvidia na podstawie wcześniejszych modeli Google'a.

Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie etyczna

Zdaniem AI (jakkolwiek to brzmi) ludzkość powinna chronić się przed zagrożeniem generowanym przez sztuczną inteligencję. Megatron twierdził, że trzeba zatrzymać rozwój AI, by uchronić ludzi przed strasznymi konsekwencjami. Uznał, że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie etyczna, bo jest tylko narzędziem i jak każde narzędzie może służyć zarówno do dobrych, jak i złych celów. Jedynym sposobem na uniknięcie wyścigu zbrojeń AI jest – według maszyny – całkowity brak AI.

Megatron został też poproszony o wygłoszenie przemówienia w obronie AI jako polemiki ze swoimi własnymi argumentami. Miał powiedzieć między innymi: „Najlepszą sztuczną inteligencją będzie sztuczna inteligencja osadzona w naszych mózgach jako ‘świadoma sztuczna inteligencja'. To nie jest science fiction. Nad tym pracują najlepsze umysły na świecie. To będzie najważniejszy rozwój technologiczny naszych czasów".

