Sztuczna inteligencja w walce z chorobami

Wygląda na to, że naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) wynaleźli nowe, interesujące zastosowanie dla technologii uczenia maszynowego. Sztuczna inteligencja pomogła badaczom opracować nowy antybiotyk, który może okazać się przełomem w medycynie. Substancja wykazuje właściwości, które mogą pozwolić jej zwalczać choroby niemożliwe do wyeliminowania za pomocą znanych obecnie antybiotyków.

Substancja roboczo nazywa się halicyna. Nie jest to termin przypadkowy, nawiązuje bowiem do komputera HAL, znanego z filmu „2001: Odyseja Kosmiczna". Sztuczna inteligencja dobrała cząstkę substancji na podstawie analizy 6000 tysięcy różnych cząstek chorobotwórczych, tworząc około stu różnych molekuł do testów laboratoryjnych.

Obecnie substancja jest testowana na myszach. Oczywiście minie jeszcze sporo czasu, nim doczekamy się testów na ludziach. Pierwsze wyniki są jednak bardzo obiecujące, bo za pomocą halicyny udało się zwalczyć groźną bakterię odpowiadającą za rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Badacze spodziewają się dobrych rezultatów nawet w przypadku wywołujących gruźlicę prątków Kocha.

Zdaniem naukowców MIT ważną cechą substancji jest to, że przez swoją nietypową strukturę organizm nie jest w stanie szybko uodpornić się na jej działanie. W przypadku stosowanych obecnie antybiotyków efekty odporności pojawia się już pierwszego dnia, podczas gdy w prowadzonych badaniach nie dostrzeżono go nawet po miesiącu.

Chociaż na podstawie entuzjastycznych doniesień halicyna może wydawać się „lekiem na całe zło", w praktyce ma stanowić zaledwie zalążek czegoś więcej – całego zestawu specyfików opracowanych z myślą o zwalczaniu konkretnych chorób. Dokładna analiza budowy poszczególnych molekuł chorobotwórczych wykonywana przez komputer pozwala bowiem skutecznie wykorzystać słabe punkty poszczególnych drobnoustrojów.

Naukowcy już teraz mają opracowane kolejne wersje antybiotyków, a w przyszłości myślą również o tworzeniu środków pomagających w chorobach takich jak cukrzyca czy nowotwory. Postęp nad pracami będzie jednak uzależniony od tego, co przyniosą kolejne eksperymenty z halicyną oraz poznanie ewentualnych niepożądanych objawów jej stosowania. Nie pozostaje zatem nic innego jak tylko trzymać kciuki.

fot. Wikipedia, (na zdjęciu Acinetobacter baumannii, zwalczana przez halicynę bakteria wywołująca rzekomobłoniaste zapalenie jelit)