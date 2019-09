Sztuczna inteligencja zdiagnozuje stan psychiczny uczniów

Zastraszanie i wynikającego z tego samookaleczenia, sięganie po narkotyki, a nawet samobójstwa to problem coraz większej liczby uczniów na Wyspach. Charytatywna organizacja edukacyjna Academies Enterprise Trust podjęła współpracę ze szkołami prywatnymi w celu przetestowania opartego na sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI) narzędzia AS Tracking, które ma pomóc w zbadaniu kondycji psychicznej uczniów.

50 tysięcy uczniów ze 150 szkół weźmie udział w teście psychologicznym online. AS Tracking w założeniu ma zidentyfikować uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w swojej klasie - są zastraszani lub w inny sposób prześladowani - co może prowadzić do autoagresji bądź zaburzeń odżywiania. Pozwoli to nauczycielom na rozpoznanie „ofiar" i udzielenie im pomocy.

Samopoczucie w kolorach

Test wykorzystujący AI przeprowadzany ma być dwa razy w roku. Uczniowie będą odpowiadali na szereg dość abstrakcyjnych pytań, np. „Jak łatwo jest komuś naruszyć twoją prywatną przestrzeń?". Będą mieli do wyboru przyciski odpowiadające skali od „bardzo łatwo" do „bardzo trudno". Wyniki testu przesyłane będą do Steera, firmy odpowiadającej za AS Tracking, która porówna uzyskane dane z modelem psychologicznym.

W zależności od wyniku analizy zdrowia psychicznego uczniowi przypisana zostanie czerwona, bursztynowa lub zielona etykieta - ma to pomóc nauczycielom w identyfikacji podopiecznych pozostających pod presją rówieśników.

Pilotaż przeprowadzony w w Tendring Technology College w Essex pomógł - jak podaje Neil Woods, który kierował częścią próbnych testów AS Tracking w Academies Enterprise Trust - zmniejszyć liczbę samookaleczeń w tej szkole o 20 procent.

Droga do segregacji?

Są jednak i przeciwnicy stosowania takiego narzędzia do badania stanu psychicznego uczniów. Wskazują oni przede wszystkim na możliwość ograniczenia w ten sposób potencjału edukacyjnego młodych ludzi. Śledzenie AS Tracking może być ich zdaniem niewłaściwie wykorzystane na przykład do przydzielania dzieci do klas o różnym poziomie lub decydowania, którzy uczniowie powinni kontynuować naukę na uniwersytecie, a którzy się do tego nie nadają.

