Szwecja na cyfrowo

Riksbank, szwedzki bank centralny, rozpoczyna projekt pilotażowy, którego celem jest sprawdzenie możliwości wprowadzenia do obiegu cyfrowej wersji szwedzkiej korony. Miałaby się ona stać się środkiem płatniczym uzupełniającym tradycyjną gotówkę.

Transakcje przeprowadzane za pomocą e-koron byłyby synchronizowane z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (Distributed Ledger Technology, DLT), pokrewnej łańcuchowi bloków stosowanemu w systemie kryptowalut.

Szefowie Riksbanku chcą, aby e-korony mogły być przechowywane w portfelu cyfrowym i za jego pomocą wydawane lub otrzymywane. Użytkownik powinien również mieć możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem aplikacji działających na smartfonach i innych urządzeniach przenośnych, inteligentnych ubrań, zegarków itp.

Bank centralny twierdzi, że wprowadzenie do obiegu elektronicznej wersji szwedzkiej korony ma sens pomimo tego, że coraz więcej obywateli korzysta z transakcji bezgotówkowych. Istnienie gotówki (choćby w postaci elektronicznej) jest zdaniem Riksbanku niezbędne z dwóch powodów, z których oba są związane systemem płatności mobilnych Swish, uruchomionym w 2012 r. przez sześć banków komercyjnych we współpracy z bankiem centralnym.

Swish został zaprojektowany z myślą o wymianie pieniędzy między osobami fizycznymi; szybko jednak zaczęto go używać do dokonywania opłat za bilety wstępu na różne imprezy oraz transakcji, w przypadku których używanie kart kredytowych okazuje się zbyt kosztowne. Od 2014 r. w systemie Swish opłaty przyjmują także małe firmy.

Szacuje się, że w roku 2023 część sprzedawców detalicznych w ogóle przestanie przyjmować fizyczną gotówkę, a zacznie żądać albo przelewu w systemie Swish (z którego korzysta obecnie niemal 7 milionów użytkowników w dziesięciomilionowej Szwecji), albo innej metody płatności elektronicznej.

Wprowadzenie do obiegu e-korony pozwoli zapobiec pojawieniu się dużej grupy osób mających problemy z dokonaniem podstawowych zakupów. Dotyczy to zwłaszcza ludzi starszych, którzy często nie mają zaufania do transakcji przeprowadzanych bez użycia pieniędzy. Drugim argumentem przemawiającym za istnieniem elektronicznej „gotówki" jest fakt, że bez niej zostanie podważone zaufanie do państwowego systemu pieniężnego. Obywatele mogą bowiem dojść do wniosku, że krajowa waluta jest bezużyteczna. Transakcji na małe kwoty nie da się za jej pomocą przeprowadzić, ponieważ detaliści nie przyjmują fizycznej gotówki. Z kolei większych zakupów dokonywać za gotówkę nie wolno – zakazują tego przepisy mające zapobiegać praniu brudnych pieniędzy.

Projekt pilotażowy e-korony potrwa do końca lutego 2021 r.

fot. Christoph Meinersmann – Pixabay