Szybki (i krótkotrwały) wzrost kursu litecoina

W poniedziałek, 13 września kurs litecoina (LTC) na krótko wzrósł o 20 procent. Był to efekt zamieszczenia w serwisie GlobeNewswire informacji na temat rzekomego zaakceptowania tej kryptowaluty jak środka płatniczego w sieci Walmart.

Wiadomość ostatecznie okazała się fałszywa – szybko zdementowali ją m.in. przedstawiciele Litecoin Foundation, oświadczając że nie zawarto jakiegokolwiek porozumienia z Walmartem. Ponieważ jednak kilka innych serwisów powieliło fake newsa, kurs litecoina zdołał przekroczyć 235 dolarów – po czym w ciągu godziny spadł do poziomu sprzed zwyżki (ok. 177 dolarów).

