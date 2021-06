Szybki przegląd listy startowej

Sprawdzanie co pewien czas listy aplikacji uruchamianych wraz z systemem Windows to jeden ze sposobów utrzymania OS-u w dobrym stanie. Instalatory oprogramowania często uaktywniają opcję autostartu nie pytając użytkownika o zdanie.

Łatwiej niż standardowo

Standardową metodą skontrolowania listy startowej jest wydanie komendy Ustawienia | Aplikacje | Autostart . W wyświetlonym oknie pojawiają się ikony programów uruchamianych automatycznie:

To samo można osiągnąć dużo łatwiej, tworząc odpowiedni skrót do Menedżera zadań. Aby to zrobić, należy kliknąć na systemowym pulpicie prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Nowy | Skrót . Pojawi się okienko, w którego polu Wpisz lokalizację elementu trzeba podać frazę %windir%\System32\Taskmgr.exe /0 /startup , a następnie kliknąć przycisk Dalej :

Teraz wystarczy jeszcze nadać skrótowi nazwę (np. Lista startowa ) i nacisnąć przycisk Zakończ . Na Pulpicie znajdziemy nowy skrót; klikając go dwukrotnie zobaczymy okno Menedżera zadań, w którym aktywna będzie od razu zakładka Uruchamianie :

fot. Microsoft, Gustavo Ferreira – Pixabay