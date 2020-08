Szybsze SSD WD z serii My Passport

Szybsze edycje SSD-ków

Do rodziny dysków My Passport dołączyły nowe nośniki typu SSD ze złączem USB 3.1 gen. 2. To zewnętrzne dyski o pojemności 500 GB, 1 i 2 TB i prędkościach zapisu/odczytu wynoszących 1000 MB/s.

Bardzo wytrzymałe

Ważną cechą tego modelu jest obudowa zapewniająca odporność na wstrząsy oraz upadki. Producent deklaruje, że dysk może przeżyć upadek z wysokości niespełna dwóch metrów. Producent zapowiedział 4 warianty kolorystyczne: szary, błękitny, czerwony oraz złoty. Kolory nawiązują do dysków HDD z serii My Passport.

fot. Western Digital