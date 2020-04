Szybsze dyski po poprawce

Microsoft usprawni działanie usługi Windows Search.

Pojawienie się zapowiadanej na maj br. aktualizacji systemu Windows 10 (2004) powinni odczuć użytkownicy komputerów wyposażonych w klasyczne, elektromechaniczne dyski twarde z obracającymi się talerzami i ruchomymi głowicami. Jedną najczęściej pojawiających się skarg związanych z działaniem systemu była właśnie bardzo częsta i spowalniająca komputer praca HDD.

Szukanie od nowa

Microsoft przeprowadził ankietę wśród osób należących do zespołu insiderów (Windows Insider Team). Zapytał w niej, dlaczego tak powszechnym zjawiskiem jest wyłączanie mechanizmu indeksowania wykorzystywanego przez usługę Windows Search. Odpowiedź była oczywista: indeksowanie obciąża dysk i zajmuje czas procesora, co prowadzi do spowolnienia komputera.

W majowej aktualizacji ma pojawić się nowy algorytm indeksujący, który będzie wykrywać wysokie obciążenie dysku i procesora podczas codziennej pracy użytkownika. Mechanizm indeksowania zostanie wówczas czasowo wstrzymany i uruchomiony w momencie, gdy zasoby maszyny nie będą potrzebne jej właścicielowi. Powinno się to przełożyć na zauważalny wzrost wydajności systemu nawet w przypadkach, gdy komputer jest wyposażony w całkowicie elektroniczny dysk SSD.

fot. Microsoft