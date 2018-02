Szyfrowane dyski HDD i SDD firmy Verbatim

Korzystając z 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES, dyski są zgodne z FIPS 140-2 i GDPR, gdyż szyfrują wszystkie przesyłane do nich pliki w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanej klawiaturze do wprowadzania kodu PIN napędy nie przechowują kodów w pamięci systemu, przez co są bezpieczniejsze niż dyski z szyfrowaniem programowym.

System klawiatury jest łatwy w użyciu. Umożliwia wprowadzenie kodu PIN o długości do 12 cyfr, który pozwala użytkownikowi na „odblokowanie" dysku i uzyskanie dostępu do jego zawartości. Po podłączeniu do komputera lub innego urządzenia diody LED na klawiaturze pokazują jego aktualny stan: czerwony po zablokowaniu, zielony po odblokowaniu i żółty w trybie administratora. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, dysk blokuje się i wymaga ponownego formatowania po 20 nieudanych próbach podania hasła. System wprowadzania klawiatury umożliwia także podłączenie napędu do telewizorów i dekoderów, które mają możliwość obsługi dysków zewnętrznych, co nie jest możliwe w przypadku zwykłych szyfrowanych dysków twardych.

Zgodny z systemami operacyjnymi PC i Mac, interfejs USB 3.1 GEN 1 z połączeniem USB-CTM zapewnia superszybkie przesyłanie danych. Zestaw zawiera kabel USB-CTM na USB-A oraz przejściówkę USB-A na złącze USB-CTM do połączenia z szeregiem urządzeń.

Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, do zestawu dołączono oprogramowanie Nero Backup Software, które pozwala planować tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików, folderów i dysków umieszczonych na laptopie lub komputerze, w celu zapewnienia regularnego wykonywania kopii zapasowych. Oprogramowanie Nero Backup jest kompatybilne z systemami Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 (jednak nie jest kompatybilne z Mac OS).

1TB Store'n'Go Secure Portable HDD z klawiaturą (PN 53401) kosztuje 389,00 PLN (sugerowana cena detaliczna), waży około 280 gramów i ma długość 123 mm, szerokość 76 mm i grubość 11 mm.

Store'n'Go Secure Portable SSD 256 GB z klawiaturą (PN 53402) jest dostępny w cenie 749,00 PLN (sugerowana cena detaliczna), waży jedynie 116 gramów i ma zaledwie 93 mm długości, 50 mm szerokości i 13 mm grubości.