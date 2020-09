Szyfrowany pendrive Kingstona

Ochrona danych

DataTraveler 2000 to pendrive firmy Kingston, który już na pierwszy rzut oka różni się od innych, ma bowiem klawiaturę alfanumeryczną, która umożliwia wpisanie kodu PIN odblokowującego zawartość urządzenia. Producent informuje również o zgodności produktu ze standardem FIPS 140-2 Level 3. Federal Information Processing Standard Publication to standard zabezpieczeń, który pozwala na klasyfikację bezpieczeństwa danego urządzenia. Poziom 3. jest zaś niemal najwyższym (wymaga fizycznego zabezpieczenia oraz specjalnych modułów kryptograficznych pamięci). Szyfrowanie odbywa się za pomocą standardu AES oraz 265-bitowego klucza.

Cena bezpieczeństwa

Model Kingstona ma – w zależności od wariantu – od 4 do 128 GB pamięci, a najpojemniejsza wersja jest równocześnie najnowszą. Nie ma jej jednak w naszych sklepach, nieznana pozostaje więc również jej cena. W przypadku pozostałych modeli, za urządzenie o pojemności 4 GB zapłacimy ok. 300 zł, a za 64 GB – ok. 700 zł.

