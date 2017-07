TCL C70 - 4K z Androidem i dźwiękiem JBL

Technologie HDR oraz Micro Dimming, gwarantują głębszą czerń i jaśniejszą biel, tworząc lepszy kontrast obrazu. Dzięki intensywnej kolorystyce generowanej w technologii Wide Color Gamut (szeroka paleta barw) telewizory precyzyjnie odtwarzają pełne spektrum odcieni i tym samym zapewnia wysoką jakość obrazu.

TCL C70 mają też system dźwiękowy JBL. W przeciwieństwie do większości telewizorów, tu głośniki są umieszczone z przodu i skierowane ku oglądającemu. System DTS Premium Sound zapewnia czystość brzmienia, Dolby Digital generuje przestrzenny dźwięk 5.1, a funkcja TLC Smart Volume eliminuje efekt wahań natężenia dźwięku przy zmianie kanałów, automatycznie utrzymując go na stałym poziomie.

Seria C70 została wyposażona w system Android TV 6.0.1, dający dostęp do aplikacji i usług, w tym do: Sklepu Google Play, Google Cast, do gier, muzyki, oferty filmowej i telewizyjnej. Telewizory mają też oczywiście zintegrowany odbiornik Chromecast i oferują funkcję wyszukiwania głosowego.

Sugerowane ceny serii C70 wynoszą 2999 zł (przekątna 49"), 3499 zł (55"), a także 5499 zł (65").