TCL P61, P71, P81 – nowe serie telewizorów

Trzy serie

Już wkrótce do sprzedaży w Polsce trafią trzy nowe rodziny telewizorów TCL. P81 to najdroższa seria, zgodna ze standardem 4K HDR Pro, zapewniającą duży kontrast oraz zakres barw. Wyświetlacze są ultracienkie i oferują obsługę głosową. Producent zapowiada też zgodność ze standardem Dolby Vision oraz obecność systemu Android TV, sterującego telewizorem. W rodzinie P81 znajdziemy modele 50-, 55- oraz 65-calowe. Cena za wariant o przekątnej 55 cali to 2500 zł.

P71 oraz P61 nieco różnią się wzornictwem. Producent chwali się brakiem przedniej ramki. Urządzenia działają pod kontrolą systemu Android TV, zapewniają wsparcie dla asystenta głosowego oraz obraz w standardzie 4K UHD. Telewizory z obu rodzin kupimy w wariantach 43-, 50-, 55-, 65- i 75-calowym. Również tutaj ujawniono cenę modelu 55-calowego, która wyniesie 2400 zł dla P71 oraz 2100 zł dla P61.

fot. TCL