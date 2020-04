TCL włącza się w produkcję smartfonów

Firma TCL, znana do tej pory z produkcji tanich TV, zaprezentowała właśnie 3 nowe modele smartfonów.

Nie jest to co prawda debiut firmy na tym rynku, bo własnością TCL pozostają firmy Alcatel i BlackBerry, jednak teraz producent postanowił stworzyć smartfony już pod własnym szyldem.

TCL 10 Pro

W skład serii wchodzą 3 urządzenia. Najbardziej wydajnym modelem w całej serii będzie TCL 10 Pro z ekranem o przekątnej 6,47 cala i rozdzielczości Full HD+. Ponadto ekran wykonano w technologii AMOLED i jest on zgodny ze standardem HDR10, wymaganym przez Netflix do uzyskania pełnej jakości wideo.

Do tego ekran będzie miał zakrzywione krawędzie, a w wycięciu znajdziemy kamerkę do selfie 24 Mpx. Aparat na pleckach będzie zawierał 4 obiektywy: podstawowy 64 Mpx, szerokokątny 16 Mpx, kamera do słabego oświetlenia 5 Mpx oraz sensor głębi 2 Mpx. Telefon pozwoli zarejestrować materiały w rozdzielczości 4K przy maksymalnie 30 klatkach.

Smartfon wyposażono w procesor Snapdragon 675, 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci na pliki użytkownika (z możliwością rozszerzenia do 256 GB za pomocą karty SIM).

TCL 10 5G

W kolejnym modelu znajdzie się Snapdragon 765G (a co za tym idzie, zgodność z siecią 5G), a do tego 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na pliki użytkownika, z możliwością rozszerzenia jej kartą microSD. Konfiguracja aparatu jest niemal identyczna jak w modelu Pro. Różni się tylko nieco gorszą matrycą szerokokątną (tu zaoferuje czułość 8 Mpx) oraz „zaledwie" 16 Mpx kamerką selfie.

Jeżeli chodzi o ekran, to będziemy mieć do czynienia z panelem LCD o przekątnej 6,53 cala. Rozdzielczość to ponownie Full HD+, wyświetlacz jest również zgodny ze standardem HDR10.

TCL 10L

W przypadku 10L będziemy mieć do czynienia z takim samym wyświetlaczem i kamerką selfie jak w modelu 5G. Nie zabraknie też czytnika odcisków palców na pleckach. Cięcia kosztów dotyczą aparatu. Konfiguracja jest podobna jak w TCL10 5G, z tym że kamerka makro ma tu zaledwie 2 Mpx.

Telefon wyposażono w chipset Snapdragon 665 oraz 6 GB RAM-u. W sprzedaży znajdziemy wariant z 64 lub 128 GB miejsca na pliki użytkownika oraz slot na karty microSD.

Kiedy i w jakiej cenie?

TCL Pro ukaże się w drugim kwartale 2020 r. i będzie kosztował 450 euro (ok. 1890 zł). W podobnym czasie pojawi się najtańszy TLC 10L, wyceniony na 250 euro (ok. 1050 zł). Data premiery TCL 10 5G nie została jeszcze ujawniona, a telefon wyceniono na 400 euro (ok. 1680 zł). Firma informuje też, że każdy model będzie wyposażony w gniazdo audio 3,5 mm i będzie mógł łączyć się jednocześnie z aż 4 parami bezprzewodowych słuchawek.

fot. TCL